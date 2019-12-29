Политика Коболев рассказал о соглашениях с Газпромом

2019-12-29 10:30 219

Стороны достигли определенного прогресса, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что пока нет согласованных текстов соглашений с Газпромом. Об этом он написал в Facebook.

"Последние несколько дней наша команда работала с россиянами над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений состоянию на сейчас нет", - написал он.

По словам Коболева на переговорах идет речь о межоператорском соглашении между ОГТСУ и Газпромом, договоре об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом и мировом соглашении, которым Нафтогаз и Газпром признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Коболев назвал и темы, о которых этих переговорах не идет. Это судебные иски по захвату наших активов в Крыму, обязательность прямых закупок у Газпрома, штрафы АМКУ, долг Януковича и другие не-газовые вопросы.

В пятницу, 27 декабря, Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.