Коболев рассказал о соглашениях с Газпромом

Стороны достигли определенного прогресса, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что пока нет согласованных текстов соглашений с Газпромом. Об этом он написал в Facebook.
"Последние несколько дней наша команда работала с россиянами над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений состоянию на сейчас нет", - написал он.
По словам Коболева на переговорах идет речь о межоператорском соглашении между ОГТСУ и Газпромом, договоре об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом и мировом соглашении, которым Нафтогаз и Газпром признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.
Коболев назвал и темы, о которых этих переговорах не идет. Это судебные иски по захвату наших активов в Крыму, обязательность прямых закупок у Газпрома, штрафы АМКУ, долг Януковича и другие не-газовые вопросы.
В пятницу, 27 декабря, Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.