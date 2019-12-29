Политика Украинцам уготовили новый тариф: что это значит и сколько будет платежек

2019-12-29 12:00 165

НКРЭКУ уже внесла соответствующие изменения к порядку формирования цены

Украинцам рассказали, какие изменения с коммуналкой их ждут в 2020 году

Об этом пишет Знай.

Как известно, уже с 1 января 2020 года украинцы будут получать по две платежки за газ.

В первой будет прописан тариф за потребленное голубое топливо, а во второй — стоимость услуги по доставке газа.

Сообщается, что тариф по доставке газа будет рассчитываться для каждого украинца индивидуально. В новых платежках будет указано количество потребленного за период с октября 2019 года до сентября 2020 года газа в кубометрах, которое умножается на тариф за его доставку.

Полученный результат делится на 12 равных частей, которые бытовые потребители должны оплачивать ежемесячно.

Для удобства украинцы могут оплачивать эту услугу ежеквартально, раз в полгода, или раз в год. Поставщики газа также успокоили потребителей и заявили, что стоимость доставки газа не будет превышать 16 грн/месяц.

НКРЭКУ уже внесла соответствующие изменения в порядке формирования тарифов за газ. В регуляторе подчеркнули, что таким образом нагрузка по оплате услуг на потребителей станет более равномерным, а выручка облгазов — более прогнозируемой.

Ранее мы сообщали о том, что украинцам уготовили новый тариф, который они увидят в своих платежках уже в следующем году.

Известно, что украинцам планируют начислить коммунальный тариф на холодную воду за последний месяц 2019 года.

Такое "новшество" пока ощутят на себе лишь те жители Киева, которых обслуживает главный поставщик услуги водоснабжения и водоотвода "Киевводоканал".

Украинцев уже предупредили, что жителям многоэтажек теперь придется платить за услуги по техобслуживанию, ремонту и проверке приборов учета воды.

Известно, что размер нового коммунального тарифа будет зависеть от количества квартир в доме. В 86% домов сумма составит около 10 гривен, для 13% - около 54 гривен, и один процент домов будет платить более 100 гривен ежемесячно.