Политика Президент в новогодней речи назвал своего нового главного врага

2020-01-01 08:25 324

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего коллегу из Колумбии Ивана Дуке главным "врагом Венесуэлы".

"Враг Венесуэлы находится в Боготе во дворце Нариньо, и его зовут Иван Дуке", - заявил он во время новогодней речи, обращенной к Вооруженным силам Венесуэлы.

Мадуро также обвинил Колумбию в финансировании и руководстве политическим заговором, в ходе которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Напомним, летом прошлого года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. К трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько дронов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, Мадуро не пострадал. Вскоре после инцидента глава государства обвинил в случившемся правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.