Политика Что будет с гривной в 2020 году - Показатели бюджета могут пересмотреть

2020-01-01 14:13 153

Заложенный в Госбюджет на 2020 год курс гривны могут в ближайшее время пересмотреть. 

"Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления. Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24. Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс", -  заявил глава Минэкономики Тимофей Милованов.

Одной из таких хороших новостей Милованов назвал новое соглашение Украины и России по газу.

Ранее Кабмин заложил в госбюджет на 2020 год средний курс гривны на уровне 27 за доллар. При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики заложен курс 24,8 грн/доллар. Напомним, официальный курс стремительно укрепляется уже больше месяца.

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