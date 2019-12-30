Политика Разумков заявил, что в 2020 году доведет до конца реформу Порошенко

2020-01-02 12:13 174

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации.

По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

"Только совместно мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил Разумков.

В конце года премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Ассоциации городов Украины по поводу реформы децентрализации.