Политика Разумков заявил, что в 2020 году доведет до конца реформу Порошенко

2020-01-02 12:13 174

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. 

По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

"Только совместно мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил Разумков.

В конце года премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Ассоциации городов Украины по поводу реформы децентрализации.

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