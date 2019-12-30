Политика Освобожденных из плена "ЛДНР" украинцев на праздники отпустят домой

2019-12-30 18:30 222

 

Удерживаемым в ОРДЛО украинцам, которые были переданы Украине при обмене, разрешили поехать домой на несколько дней - на время праздников, а потом снова вернуться на лечение.

Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань во время брифинга относительно состояния освобожденных удерживаемых, передает УНН.

"Есть определенная категория, которая хочет выехать на одни-двое суток домой, а потом вернуться, для того, чтобы продолжить лечение. Мы идем навстречу, понимаем ситуацию, в первую очередь, психологическую. Такие пациенты вернутся, и мы будем дальше продолжать необходимое обследование и лечение", - сказал Строкань, отвечая на вопрос о том, есть ли такие пациенты, которые нуждаются в лечении, но отказываются и едут на новогодние праздники домой.

Как сообщалось, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

Отметим, что вызволенные из плена проходили основные обследования в "Феофании".

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