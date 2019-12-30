Политика В Пенсионном фонде объяснили в каких случаях могут прекратить выплаты

2019-12-30 21:00 222

 

В Украине переселенцам может прекратить выплата пенсий по нескольким основаниям.

Об этом рассказали в юридическом управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Тернопольской области.

В частности, основаниями прекращения выплаты пенсии являются:

  • при наличии оснований, предусмотренных законодательством об условиях назначения пенсии;
  • установление факта отсутствия ВПЛ по фактическому месту жительства/пребывания согласно акту обследования материально-бытовых условий семьи;
  • получение рекомендаций Минфина по фактам, выявленным при осуществлении верификации социальных выплат;
  • отмена справки ВПЛ по основаниям, определенным ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»;
  • получение информации от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Минфина, Национальной полиции, ГМС, Госфининспекции, Госаудитслужбы и других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Учитывая решение комиссии о прекращении выплаты пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) прекращает выплату пенсии:

  • с месяца, следующего за тем, в котором принято решение комиссии;
  • со дня прекращения выплаты «Ощадбанком» (в случае непрохождения ВПЛ физической идентификации в учреждениях банка);
  • со дня отмены справки о постановке на учет ВПЛ.
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