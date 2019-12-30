Политика В Кабмине рассказали о приоритетах на 2020 год

2019-12-31 16:30 117

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритетные направления деятельности правительства. Об этом он рассказал на брифинге по итогам года.

Премьер отметил, что реформа здравоохранения - одно из приоритетных направлений деятельности правительства. По его словам, в сфере здравоохранения правительство уже определило амбициозные цели.

Сообщается, что с 1 апреля 2020 должна заработать Программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Отмечается, что государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в государственном бюджете заложено 72 млрд грн.

Гончарук добавил, что новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи. По его мнени., при таких изменениях? вопросs задолженности врачам по зарплате "не будут возникать".