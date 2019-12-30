Политика С 1 января Болгария будет получать российский газ в обход Украины

2019-12-31 17:30 66

Болгария с 1 января 2020 года будет получать российский газ в обход Украины и Румынии.

Об этом сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

По словам Петковой, новый газопровод "Турецкий поток" является более конкурентным и предусматривает снижение цены на газ на 5% ежегодно.

"Мы меняем место получения газа из России. Причина - экономическое влияние и лучшие условия для богларських потребителей", - сказала министр.

Болгария покупает практически весь свой газ - около 3 млрд кубометров - в российской компании "Газпром". С 2020 года страна надеется диверсифицировать газоснабжение и треть из своих газовых потребностей планирует удовлетворять за счет закупок из Азербайджана.

Газопровод "Турецкий поток" имеет две ветви. Одна поставляет российский газ в Турцию в обход Украины, другая имеет целью обеспечить газовые потребности Болгарии, Греции и Северной Македонии. А в 2020 году ее планируют достроить к границе Сербии.