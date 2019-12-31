Политика Разумков надеется на более жесткое наказание для кнопкодавов

2020-01-01 18:00 192

 

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду на принятие законодательства, которое бы позволило сильнее наказывать кнопкодавов.

Источник: Разумков в интервью телеканалу "Украина 24"

Прямая речь: "Однако это проблема (кнопкодавства - УП), которую надо решать. Я надеюсь в дальнейшем мы сможем изменить законодательство, которое бы более жестко наказывало таких народных депутатов. "

Детали: По словам Разумкова, кнопкодавство – явление не одного созыва. Однако в парламенте 9 созыва – это исключение, а не практика.

Что предшествовало: 19 декабря Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Напомним:

- В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчуки самовыдвиженца Александра Ковалева.
12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

- Ковалев свое кнопкодавства никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.

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