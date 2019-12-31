Политика Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия

2020-01-01 21:00 186

В ЕС приветствовали подписанный контракт на транзит газа между Украиной и РФ.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание в понедельник пятилетнего контракта между "Газпромом" и украинской стороной.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря заключенной на прошлой неделе политической сделке между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью", - написал Шефчович в своем микроблоге Твиттер в ночь на вторник.