Политика У Зеленского рассказали, когда состоится третий этап обмена пленными

2020-01-02 16:30 207

 

Списки для следующего обмена пленными между Украиной и Россией обе стороны могут начать согласовывать в январе 2020 года, а очередной обмен возможен уже этой зимой.

Об этом сообщает interfax ссылаясь на комментарий пресс-секретаря главы Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель.

По словам советника, 31 декабря состоялся разговор украинского гаранта Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время телефонных переговоров два лидера подтвердили, что следующий этап и списки для обмена должны быть согласованы немедленно, а значит в январе 2020 года.

«До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года», — цитирует Мендель агентство «interfax».

Пресс-секретарь отметила, что в обмене пленными будут участвовать крымчане, которые находятся на территории России и в Крыму.

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