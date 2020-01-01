Политика Цены на газ: сколько украинцы будут платить с 1 января

2020-01-02 17:30 276

С 1 января в Украине стали действовать гарантированные и рыночные цены на газ для населения.

Украинцев предупредили о том, что с 1 января несколько изменились цена на газ. А именно вступили в силу гарантированные и рыночные цены на газ для населения.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

В частности, согласно договоренностям Украины с МВФ теперь украинцы должны без исключения платить единую рыночную цену на газ. Но чтобы как-то защитить людей от колебаний цены на голубое топливу, Кабмин принял решение ввести так называемую "страхрвую цену". Она будет постоянной. То есть фиксировать цену на газ на определенном уровне.

Это означает, что у украинцев с 1 января будет два варианта, как платить за газ для дома: либо по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала), или по рыночной ценам.

Страховая цена "Нафтогаза" составляет 6961 грн за тысячу кубометров с НДС - ее определили на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже. Такая цена на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Что касается конечной цифры в стоимости на газ, то она, в первую очередь, будет зависеть от цены за транспортировку газа. Это цену определяет Нацкомиссия.

Если исходить из тарифов в ноябре, стоимость газа может составлять около 8 тыс грн за тысячу кубометров.

По словам главы Минэкоенерго Алексея Оржеля, после подписания соглашения о транзите газ может стать едва ли не самым дешевым за всю историю переговоров.

"Тогда потребители со страховой ценой не выигрывают, потому что на рынке будет меньшая цена", – предупредил он.

То же самое касается и тех людей, которые проживают в многоквартирных домах.