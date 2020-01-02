Политика Плату за транзит российского газа засекретили

2020-01-02 18:00 123

 

Тарифы на транспортировку газа из России засекретили. В Нафтогазе заявили, что это "обычная практика между коммерческими компаниями".

Плата за организацию транзита российского газа по территории Украины является конфиденциальной информацией. Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

Как напомнил Витренко, в конце 2019 года тарифы на транспортировку газа установил регулятор НКРЭКУ. По его словам, эти тарифы являются конкурентными.

"Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной...) Плата за организацию транзита, которая указана в контракте с Газпромом, является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)", - сообщил представитель Нафтогаза.

По его расчетам, гарантированные доходы от транзита составят 7,2 млрд долларов за пять лет.

"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров в 2020 год и потом по 40 млрд на следующие 4 года; то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит минимум 32 долларов", - написал он.
Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно этому документу, гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС – 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Медведев оценил договор о транзите газа

2020-01-01 16:30 300

В Нафтогазе готовятся к новым переговорам с Газпромом по транзиту газа в 2020 году

2020-01-01 14:40 1254

У Зеленского назвали дату подписания пятилетнего договора с РФ по транзиту газа

2019-12-27 09:43 666

Стала известна дата и условия подписания транзитного контракта Украины и РФ

2019-12-26 13:14 534

Еще новости в разделе "Политика"

В Кабмине вслед за землей хотят продать и украинский лес

2020-01-02 18:30 102

Плату за транзит российского газа засекретили

2020-01-02 18:00 123

Цены на газ: сколько украинцы будут платить с 1 января

2020-01-02 17:30 276

Вступил в силу закон о коррупции

2020-01-02 17:00 162
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Кабмине вслед за землей хотят продать и украинский лес 2020-01-02 18:30 102
Плату за транзит российского газа засекретили 2020-01-02 18:00 123
Цены на газ: сколько украинцы будут платить с 1 января 2020-01-02 17:30 276
Вступил в силу закон о коррупции 2020-01-02 17:00 162

Лента

19:00 Синоптики предупредили украинцев о существенном изменении погоды в ближайшие сутки
18:30 В Кабмине вслед за землей хотят продать и украинский лес
18:00 Плату за транзит российского газа засекретили
17:30 Цены на газ: сколько украинцы будут платить с 1 января
17:00 Вступил в силу закон о коррупции
16:30 У Зеленского рассказали, когда состоится третий этап обмена пленными
15:34 "Чудо-женщина" Галь Гадот сама оплатит съемки фильма по скандальному роману
14:43 США в 2020 году потратит 300 млн долларов на военную помощь Украины
14:12 Матрица-4: точная дата выхода и детали продолжения культовой ленты
13:46 WizzAir и Ryanair в наступившем году откроют новые рейсы из Украины