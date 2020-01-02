Политика В Кабмине вслед за землей хотят продать и украинский лес

2020-01-02 18:30 105

 

Кабинет министров поставил стратегическую цель по отмене моратория на экспорт леса-кругляка, сообщил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, пишет в четверг, 2 января, Интерфакс-Украина.

"У нас в правительстве сейчас является приоритетной тема создания эффективных рынков с одинаковыми правилами игры там, где не было рынков вообще, или где рынки существовали, но с не равными правилами. И сфера вырубки и деревообработки - это одна из таких сфер. Мы этим занимаемся. Обсуждаем с ЕС, как двигаться дальше", - заявил представитель правительства.

Кулеба отметил, что мораторий стал "источником теневой экономики", поэтому цель Кабмина - отказаться от него.

"Но сделать это можно будет тогда, когда в Украине будет действовать эффективная экономическая политика в этой сфере", - добавил чиновник.

Кроме того, он заявил, что против моратория экспорт леса-кругляка.

"Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-либо экспортные операции с ЕС. Но так случилось, что в течение лет у нас в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Поэтому я выступаю за мораторий на "тупняк", а не кругляк", - подытожил вице-премьер.

Напомним, 19 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует систему охраны елово-буковых лесов на горных склонах Карпат.

Еще ранее Кабинет министров утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.

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