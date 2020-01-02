Политика Возможностей нет - Кулеба о пенсиях на оккупированном Донбассе

2020-01-02 20:00 183

Решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации

Вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть решен в контексте их деоккупации, а пока возможности нет. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории - это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс", - подчеркнул Кулеба.

"Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое - это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", - считает вице-премьер.

Также он очертил дальнейшие шаги для создания таких условий:

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы - можно будет двигаться дальше", - добавил вице-премьер.

Комментируя недавно зарегистрированный в Раде законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть.

"Ппотому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации", - пояснил он.