Политика У Зеленского заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста

2020-01-04 09:30 156

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно. Такое заявление сделала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа"), пишет Интерфакс-Украина.

По мнению политика, в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, "например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года".

Также Третьякова отметила, что "иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию".

Кроме того, было сказано, что ресурсы для модернизации солидарной системы ограничены.

"Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы ни придумали, как бы мы ни старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", - заявила Третьякова.