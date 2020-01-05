Политика Лутковская: У нас есть документы об удержании 101 украинца в плену боевиков

2020-01-05 13:00 183

 

Украинская сторона имеет документальное подтверждение об удержании 101 гражданина в плену боевиков на Донбассе, сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская. Всего по данным украинской стороны, боевики удерживают около 300 украинцев.

«С 16 января мне надо продолжать работу, потому что мы еще имеем большое количество людей, находящихся в незаконном удержании на территории ОРДЛО. Это около 300 человек. Относительно 101 лица у нас есть документы, подтверждающие незаконное содержание под стражей, а еще по примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов», — сказала Лутковская в эфире «Украинского радио» 3 января.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками "ДНР"/"ЛНР". Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, «Л-ДНР» получили 124 человека.

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