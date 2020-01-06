Политика Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран остановить вспышку насилия

2020-01-07 13:44 201

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали остановить вспышку насилия в Ираке и подчеркнули важность поддержки международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

"Мы осуждаем недавние нападения на коалиционные войска в Ираке и сильно обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности, с помощью корпуса Стражей Исламской революции и отряда Аль-Кудс под командованием генерала Сулеймани", − говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое обнародовал официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По их словам, теперь решающее значение имеет прекращение эскалации напряженности.

"Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и чувство ответственности. Вспышка насилия в Ираке должна быть остановлена. <...> В частности, мы призываем Иран воздержаться от дальнейшего проявления насилия и поддержки действий подобного характера. Мы призываем Иран прекратить все меры, которые идут вразрез с соглашением по атому", − отметили Меркель, Макрон и Джонсон.

Они также призвали Тегеран обеспечить необходимую поддержку возглавляемой США антитеррористической коалиции.

"Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем также нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ. Этому по-прежнему придается высокий приоритет. Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции", − говорится в распространенном документе.