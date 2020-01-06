Политика Денег может не хватить: сколько потратят на медицинскую реформу в 2020 году

2020-01-06 20:00 270

 

В апреле в Украине впервые заработает Программа медицинских гарантий. Она включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.

Это означает, что в апреле 2020 года принцип "деньги следуют за пациентом" заработает на всех уровнях медицинской помощи. Деньги за оказанные пациентам медуслуги будет перечислять больницам Национальная служба здоровья Украины. Так уже работает первичный уровень – услуги терапевтов, семейных врачей и педиатров.

При этом на 2020 год в бюджете заложено 72,08 млрд гривен на Программу медицинских гарантий. Хотя в законе "О финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" сказано, что именно на Программу медгарантий должно выделяться не менее 5% ВВП и эти расходы являются защищенными статьями бюджета: "Сужение программы медицинских гарантий не допускается, кроме случаев, установленных законом".

Сама программа запускается с 1 апреля 2020 года в полном объеме. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2020 году ВВП составит 4551,7 млрд грн. Пять процентов от него составили бы 227,6 млрд грн. Но в бюджете заложена сумма в три раза меньше.

Выделенных 72 млрд грн должно хватить на определенное число медицинских услуг. Чтобы денег хватило, ведомство предлагает ввести понижающий коэффициент к тарифам за медуслуги. Об этом говорится в проекте реализации Программы медицинских гарантий, который вводит коэффициент сбалансированности бюджета. Его будут рассчитывать раз в квартал по остаткам средств на Программу государственных медицинских гарантий. Размер коэффициента в проекте не указан.

Если бюджета, выделенного на медицину, не будет хватать, тарифы могут уменьшить, умножив их на коэффициент. Так в Минздраве решили перестраховаться, чтобы 72 млрд грн хватило до конца года.

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