Политика Главы МИД стран ЕС назначили встречу в Брюсселе по ситуации с Ираном

2020-01-07 09:39 66

Министры иностранных дел стран Евросоюза запланировали внеочередную встречу в Брюсселе для обсуждения ситуации, сложившейся между США и Ираном. Мероприятие планируют провести в пятницу днем, сообщили европейские дипломаты в комментарии Politico.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл пригласил главу иранского МИД Мухаммеда Джавада Зарифа в Брюссель. Но точная информация об участии Зарифа во встрече европейских министров пока отсутствует.

Напомним, 3 января в Ираке международный аэропорт Багдада в пятницу подвергся ракетному обстрелу со стороны американских военных. В результате чего погибли по меньшей мере семь человек, среди которых были генерал Кассим Сулеймани, глава иранских элитных сил "Корпуса стражей исламской революции", а также командиры нескольктих военных подразделений.

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