Политика Власти США ввели запрет на все полеты над над Ираком и Ираном

2020-01-08 14:43 162

Федеральное управление авиации США (FAA) ввело ограничения для невоенных самолетов США "действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива".

"Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщение воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - сообщает CNN со ссылкой на заявление управления.

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Напомним, в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.