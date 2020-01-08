Политика Из-за крушения рейса PS 752 Зеленский прервал визит в Оман и летит в Киев

2020-01-08 12:46 207

Из-за крушения украинского Boeing 737 в Иране (рейс PS 752) президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении.

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Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. По информации премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Президент Владимир Зеленский написал, что все на борту погибли. При взлете самолет охватило пламя. Официальная версия причин аварии от представителей иранского аэропорта имени Имама Хомейни - возгорание двигателя.

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15:46 ГПУ открыла уголовное дело по катастрофе BOEING 737, проверят весь авиапарк в стране
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