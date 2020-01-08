Политика Иран отреагировал на обвинения в случайной атаке на самолет МАУ с пассажирами

2020-01-08 10:11 261

В правительстве Ирана отрицают, что украинский самолет, который в среду, 8 января, потерпел крушения возле аэропорта в Тегеране, мог быть сбит ракетой, сообщает местный сайт ion.ir.

"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.

BOEING-737 МАУ ОКОЛО ТЕГЕРАНА СЛУЧАЙНО СБИЛИ СИЛЫ ПВО ИРАНА

Таким образом он прокомментировал предположение издания Daily Mail о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе.

В то же время, по данным Касима Бихи, причиной катастрофы украинского самолета стало возгорание двигателя.

"Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара", - заявил Бихи.

КАТАСТРОФА BOEING 737 МАУ В ИРАНЕ: ФОТО, ДЕТАЛИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА