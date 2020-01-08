Политика Названы потери армии США в Ираке от ракетного удара Ирана

2020-01-09 09:14 405

На военной базе США в Ираке погибли 80 человек после ракетного обстрела со стороны Ирана.

Как утверждают иранские медиа, ни одна ракета не была перехвачена. Также иранское государственное телевидение заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

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Ранее Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.