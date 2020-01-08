Официальный Киев запретил любые полеты в воздушном пространстве Ирана

Украинским авиакомпаниям запретят любые полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ.
Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00.
В свою очередь Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ.
"Украинский посол и консул тесно взаимодействуют с авиационными властями Ирана с целью оперативного выяснения причин катастрофы и репатриации тел погибших украинский", - отметил премьер.
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В Иран также направят группу для помощи в поисковой операции. В составе группы - специалисты для расследования причин катастрофы, в том числе 5 человек Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, 1 представитель Госавиаслужбы и 3 представителя авиакомпании МАУ.
Гончарук также сообщил, что государство окажет необходимую поддержку семьям погибших в катастрофе рейса PS 752.