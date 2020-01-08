Политика Иран отказался передавать Украине на расшифровку черные ящики сбитого Boeing 737

2020-01-08 14:12 237

Иран не намерен отдавать Украине черные ящики украинского Boeing 737, потерпевшего крушение около Тегерана, - заявил глава организации гражданской авиации страны Али Абедзаде, сообщает Mehr.

В Тегеране пока не решили, в какую именно страну отправят черные ящики для расшифровки и анализа данных.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что стороны уже договорились координировать действия следственных групп, которые расследуют крушение самолета. Он якобы провел беседу со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом относительно катастрофы.

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"Оба выразили соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы рейса PS752 в Тегеране", - написал Пристайок в Twitter.

“Это трагическое событие, и наши искренние мысли касаются экипажа, пассажиров и их семей. Мы контактируем с нашим клиентом авиакомпанией и стоим рядом с ними в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом”, - говорится в сообщении авиакорпорации Boeing.

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Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.