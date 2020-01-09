Bellingcat проверяет версию атаки военных на украинский самолет под Тегераном

Группа расследователей Bellingcat проверит версию крушения украинского самолета под Тегераном в результате атаки.
Основатель Bellingcat Элиот Хаггинс пообещал изучить фото с обломками ракеты, распространенных после трагедии.
"До тех пор, пока не подтверждено место размещения этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно", - написал в Twitter Хаггинс.
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По его мнению, есть примеры, когда подобные обломки были задокументированы в других конфликтах, таким образом "нет возможности убедиться, что это в Иране", - говорится в сообщении.
Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит разные версии, включая версию о возможной атаке на самолет из ЗРК Тор.
Напомним, накануне начала распространяться версия о ракете. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе. В Иране эту версию отрицают и приводят свои доводы.
НА МЕСТЕ СБИТОГО BOEING ОБНАРУЖЕНЫ ОБЛОМКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ