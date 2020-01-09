Экономика Что будет с мировой экономикой в 2020 году - внутренний прогноз Всемирного банка

2020-01-10 14:16 165

Аналитики Всемирного банка сделали прогноз темпов роста мировой экономики на 2020 год, в соответствии с которым ожидается незначительное увеличение темпов роста.

В частности, ожидается, что мировая экономика вырастет – с 2,4% в 2019 году до 2,5% в 2020 году. В докладе также прогнозируется, что экономика вырастет в 2021 году на 2,6%, в 2022 году - до 2,7%. Предполагается, что в группе стран с развитой экономикой рост замедлится до 1,4% в 2020 году. (1,6% в 2019 г.). В США в 2020 году прогнозируется спад с 2,3% в 2019 году до 1,8% из-за повышения пошлин и политической неопределенности, в зоне евро – с 1,1 до 1% на фоне "низкой активности в промышленности".

Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран темпы роста увеличатся с 3,5% в 2019 году до 4,1% в 2020 , но этот рост не будет повсеместным. В числе рисков для темпов роста мировой экономики в докладе называются "новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах".

Авторы доклада отмечают, что восстановление темпов экономического роста не позволит существенно сократить масштабы бедности в мире, поскольку рост производства на душу населения останется "гораздо ниже многолетних средних показателей".