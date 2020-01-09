Экономика Международные резервы Украины достигли семилетнего максимума: впечатляющие цифры

2020-01-09 19:00 144

По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Украины составляли $25,3 млрд (в эквиваленте). Об этом 8 января сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22%.

"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз НБУ ($23 млрд согласно инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума – в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", – говорится в сообщении.

Причиной роста международных резервов стала благоприятная ситуация на валютном рынке, которая была обусловлена ускорением экономического роста и привлечением иностранного капитала в Украину, отметила пресс-служба регулятора.

"По итогам года чистая покупка валюты Нацбанком составила $7,9 млрд, что является самым высоким показателем за последние 14 лет", – говорится в сообщении.

Текущий объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего прогнозированного импорта.

В ноябре 2019 года международные резервы увеличились на $0,5 млрд и составляли $21 млрд 932 млн (в эквиваленте).