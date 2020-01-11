Политика Украинцам усложнят въезд в ЕС по безвизу

2020-01-12 14:30 309

С 2021 года для украинцев будет внедрена система ETIAS

С 2021 года в Европейском союзе будет запущена система авторизации въезда в Европу ETIAS.

Об этом сообщает Newformat.

Система предусматривает более жесткий контроль на границах ЕС, она будет внедрена для граждан стран, которые имеют право въезжать в Шенгенскую зону без виз, включая Украину. Обязательное условие системы — авторизация для всех.

Подробности: чтобы въехать в страны Европейского союза, граждане Украины должны будут заполнить анкету онлайн. Это нужно сделать, как максимум, за 96 часов до вылета, чтобы система смогла проверить и обработать все личные данные.

Людям, которые не имели судимостей и не нарушали правила ЕС могут быть спокойны, они смогут выезжать без затруднений.