Политика Украинцам усложнят въезд в ЕС по безвизу

2020-01-12 14:30 309

 

С 2021 года для украинцев будет внедрена система ETIAS

С 2021 года в Европейском союзе будет запущена система авторизации въезда в Европу ETIAS.

Об этом сообщает Newformat.

Система предусматривает более жесткий контроль на границах ЕС, она будет внедрена для граждан стран, которые имеют право въезжать в Шенгенскую зону без виз, включая Украину. Обязательное условие системы — авторизация для всех.

Подробности: чтобы въехать в страны Европейского союза, граждане Украины должны будут заполнить анкету онлайн. Это нужно сделать, как максимум, за 96 часов до вылета, чтобы система смогла проверить и обработать все личные данные.

Людям, которые не имели судимостей и не нарушали правила ЕС могут быть спокойны, они смогут выезжать без затруднений.

 Согласно данным, с 2021 года поездки в страны ЕС станут более удобными, ведь количество отказов на границе в разы уменьшится, благодаря ранней регистрации в системе ETIAS.

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Главы МИД стран ЕС назначили встречу в Брюсселе по ситуации с Ираном

2020-01-07 09:39 441

Украинцам придумали новый запрет: что нужно знать, чтобы избежать штрафов

2020-01-05 14:00 9717

Гривна остановила наступление, курс валют застынет: чего ждать украинцам

2020-01-05 11:30 3033

В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС

2020-01-01 15:16 588

Еще новости в разделе "Политика"

Украинцам усложнят въезд в ЕС по безвизу

2020-01-12 14:30 309

Президент Ирана извинился перед Украиной за катастрофу Boeing

2020-01-12 14:00 258

После переговоров с Путиным Меркель выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном

2020-01-12 13:30 312

фото Сбитый самолет не отклонялся от курса - МАУ

2020-01-12 13:00 282
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украинцам усложнят въезд в ЕС по безвизу 2020-01-12 14:30 309
Президент Ирана извинился перед Украиной за катастрофу Boeing 2020-01-12 14:00 258
После переговоров с Путиным Меркель выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном 2020-01-12 13:30 312
фото Сбитый самолет не отклонялся от курса - МАУ 2020-01-12 13:00 282

Лента

15:00 Расшифровка черных ящиков сбитого Ираном Boeing пройдет в Украине
14:30 Украинцам усложнят въезд в ЕС по безвизу
14:00 Президент Ирана извинился перед Украиной за катастрофу Boeing
13:30 После переговоров с Путиным Меркель выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном
фото 13:00 Сбитый самолет не отклонялся от курса - МАУ
12:30 Прокуратура рассматривает крушение Boeing как умышленное убийство
12:00 Крушение самолета МАУ: столицу Ирана всколыхнули массовые протесты
11:30 В МАУ не исключают, что Украина может забрать тела не только погибших украинцев
11:00 Меркель заявила, что не поддерживает санкции США против “Северного потока 2”
10:30 Сбитый украинский самолет сейчас пытаются реконструировать - Зеленский