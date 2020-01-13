Политика Дело убийства Окуевой: полиция изучает деятельность преступной организации в странах ЕС

2020-01-13 22:00 189

Полиция проверяет деятельность преступной организации, в которую входят подозреваемые в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой, в странах Евросоюза. Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Следствие изучает деятельность этой преступной организации не только в Украине, но и за рубежом, в странах Евросоюза. Надеюсь, что с помощью наших западных партнеров нам удастся больше продвинуться и получить информацию, как передавались деньги, кто был заказчиком", - сказал Небытов.

Как сообщалось, лидеру группы "киллеров", причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой уже объявлено подозрение.

Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.

Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

Ранее сообщалось, что в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.

Как сообщал УНН, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.