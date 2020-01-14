Политика Хакеры взломали серверы газовой компании Burisma, искали компромат на Байдена

2020-01-14 15:45 159

Как сообщает The New York Times, российские хакеры взломали серверы украинской газовой компании Burisma.

В правлении компании состоял Хантер Байден - сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который теперь является одним из главных конкурентов Трампа на грядущих президентских выборах в США.

Эксперты американской компании по кибербезопасности Area 1 Security утверждают, что попытки взлома Burisma начались в начале ноября, когда в СМИ освещались тема Байдена, Украины и импичмента Трампа.

В данный момент неизвестно, что именно искали хакеры и удалось ли им это найти. Проанализировав шаги и масштабы атак, эксперты говорят, что хакеры могли искать компромат о Байдене.

Тактика хакеров похожа на взлом серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, говорят в Area 1. Американские спецслужбы возлагают ответственность за эти атаки на Россию.

Как считают эксперты, взлом осуществило Главное управление Генштаба России и частные хакеры, известные как Fancy Bear.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Джо Байден объяснил свой отказ свидетельствовать по импичменту Трампа

2019-12-29 10:00 696

Трамп заявил, что не поручал Джулиани искать компромат на Байдена в Украине

2019-11-27 12:44 852

Бывший генпрокурор Луценко дал пояснения по делу сына Байдена

2019-09-27 11:15 5304

Скандальная стенограмма беседы Трампа и Зеленского сфальсифицирована, - The New York Times

2019-09-26 12:11 2706

Еще новости в разделе "Политика"

Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, чем заслужил большую премию

2020-01-14 17:00 99

Хакеры взломали серверы газовой компании Burisma, искали компромат на Байдена

2020-01-14 15:45 159

фото Протестующие против рынка земли перекрыли центр Киева

2020-01-14 10:42 270

Евросоюз ужесточает правила въезда для украинцев - нужно будет получать платное разрешение

2020-01-14 10:13 282
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, чем заслужил большую премию 2020-01-14 17:00 99
Хакеры взломали серверы газовой компании Burisma, искали компромат на Байдена 2020-01-14 15:45 159
фото Протестующие против рынка земли перекрыли центр Киева 2020-01-14 10:42 270
Евросоюз ужесточает правила въезда для украинцев - нужно будет получать платное разрешение 2020-01-14 10:13 282

Лента

17:30 Эксперты установили, из какого оружия убили Амину Окуеву
17:00 Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, чем заслужил большую премию
16:30 Прорыв у Ocean Plaza: стало известно о состоянии пострадавших
15:45 Хакеры взломали серверы газовой компании Burisma, искали компромат на Байдена
15:12 Полиция завела уголовное дело по факту ЧП в киевском ТРЦ Ocean Plaza
14:46 Идентифицировано тело украинского пилота, погибшего в сбитом Boeing 737
14:11 Барселона уволила Эрнесто Вальверде - кто заменил главного тренера
13:42 В Украину вернулись спасатели ГосЧС, расследующие катастрофу Boeing 737 в Тегеране
13:16 Курс валют: доллар и евро в Украине начали быстро дорожать
фото 12:44 В пустыне Саудовской Аравии выпал снег и температура упала ниже нуля