Политика Хакеры взломали серверы газовой компании Burisma, искали компромат на Байдена

2020-01-14 15:45 159

Как сообщает The New York Times, российские хакеры взломали серверы украинской газовой компании Burisma.

В правлении компании состоял Хантер Байден - сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который теперь является одним из главных конкурентов Трампа на грядущих президентских выборах в США.

Эксперты американской компании по кибербезопасности Area 1 Security утверждают, что попытки взлома Burisma начались в начале ноября, когда в СМИ освещались тема Байдена, Украины и импичмента Трампа.

В данный момент неизвестно, что именно искали хакеры и удалось ли им это найти. Проанализировав шаги и масштабы атак, эксперты говорят, что хакеры могли искать компромат о Байдене.

Тактика хакеров похожа на взлом серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, говорят в Area 1. Американские спецслужбы возлагают ответственность за эти атаки на Россию.

Как считают эксперты, взлом осуществило Главное управление Генштаба России и частные хакеры, известные как Fancy Bear.