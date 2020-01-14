Политика Разумков отреагировал на скандал с зарплатами депутатов

2020-01-14 21:30 255

 

Информацию о повышении зарплаты нардепов до 100 тысяч гривен опроверг глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил во вторник, 14 января, на открытии утреннего заседания парламента, передает Хвиля.

Он подчеркнул, что думает, что все видели информацию СМИ касательно повышения зарплаты народных депутатов. «Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: про 100 тысяч, где-то я читал про 150 тысяч гривен», — сказал Разумков.

Таким образом, по его словам, изменение заработной платы составляет около 3 тысяч гривен, и связано оно с повышением прожиточного минимума.

Как передает Pavlovsky News, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия информацию о повышении зарплат назвал фейком.

 

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