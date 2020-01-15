Политика видео В Иране арестовали мужчину, слившего в Сеть видео попадания ракеты в Boeing 737

2020-01-15 10:41 204

Правоохранители Ирана арестовали человека, который обнародовал видео ракетного поражения украинского Boeing 737 над Тегераном. 

"Человек, разместивший в Интернете видео ракетного удара украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе, был арестован элитной революционной гвардией", - сообщает агентство Fars.

Ранее представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил об аресте причастных к авиакатастрофе Boeing 737. Революционная гвардия взяла на себя ответственность за ракетный удар, который привел к крушению самолета, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

ВИДЕО ПОПАДАНИЯ РАКЕТЫ В ЛАЙНЕР МАУ СМОТРИ ТУТ

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании "МАУ". На борту находилось 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших - 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады.

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