Политика В Украине продолжает стремительно дорожать доллар и евро - курс валют на сегодня

2020-01-15 11:42 246

В Украине продолжает стремительно дорожать валюта. Уже третий день к ряду доллар США и Евро растут, официально и фактически. А вот гривна дешевеет.

Так, Нацбанк установил на 15 января курс доллара на уровне 24,02 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 коп.

Евро подорожал на 6 коп. и составил 26,68 грн. Рубль подорожал незначительно и составляет 0,391 грн.

На наличном рынке курс валют также стремительно меняется. Правда, наиболее ощутимый рост пока только в продаже. Скупают доллары и евро в столичных обменниках пока еще по относительно небольшому курсу, который нередко ниже официального. А вот в продаже американские деньги уже вплотную приблизились к курсу 25 грн.