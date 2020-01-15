Политика Украинцам напомнили о повышении пенсионного возраста в апреле

2020-01-15 16:30 189

 

С апреля на пенсию смогут выходить украинки в возрасте 59,5 лет, а через год пенсионный возраст вырастет еще на полгода.

Пенсионный фонд напомнил украинкам, что в первого апреля 2020 года пенсионный возраст увеличится на полгода - до 59,5 лет, сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу ПФУ в среду, 15 января.

Через год, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

В Фонде добавили, что начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

На данный момент право на назначение пенсии по возрасту составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Как ожидается, в результате индексации в марте 2020 года пенсии вырастут на 12-13%.

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Политика

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