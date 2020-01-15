Политика В Кабмине обещают публиковать доходы министров ежемесячно

2020-01-15 21:00 204

 

По словам Дубилета, вся информация о доходах министров будет ежемесячно публиковаться на сайте правительства.

Доходы министров и их заместителей ежемесячно будут публиковаться на официальном сайте Кабинета министров Украины. Об этом на брифинга 15 января сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают топ-чиновники в Украине. Это не является секретной информацией", - сказал Дубилет.

Он также добавил, что скоро на сайте правительства будет размещен новый раздел с информацией о КРI всех топ-чиновников.

"Собственно и КРI, и доходы будут официально публиковаться на сайте, чтобы все было максимально прозрачно", - уточнил Дубилет.

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