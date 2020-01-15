Политика Кабмин прокомментировал "запись с Гончаруком"

2020-01-15 22:30 237

 

В правительстве сообщают, что у них нет информации относительно подлинности распространенной аудиозаписи с премьер-министром.

Пресс-служба правительства вечером 15 января прокомментировала опубликованную в интернете аудиозапись, на которой якобы глава Кабмина Алексей Гончарук признался, что плохо разбирается в экономических вопросах.

"Прес-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

На заседании фракции Слуга народа 15 января также активно обсуждали выложенную в сеть аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук признал свою некомпетентность в экономических вопросах и пренебрежительно высказался в адрес президента, пишет, УП.

Источник во фракции сообщил, что на заседании живо обсуждали изложенную в сеть прослушку, а депутаты в своих высказываниях на эту тему употребляли нецензурную лексику.

Нардепы Максим Бужанский и Александр Дубинский даже подстрекали коллег выразить недоверие премьеру, утвердает издание.

Вместе с тем собеседники УП утверждают, что большинство фракции не готово идти на открытую конфронтацию с Гончаруком.

 



Тем временем в сети появилась вторая запись якобы с премьер-министром.

Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".

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