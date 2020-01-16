Политика Премьер попал в скандал из-за разговора про Зеленского с главами НБУ и Минфина: аудио

2020-01-15 21:45 210

 

После громкой отставки российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в скандал из-за аудиозаписей разговора, которые компрометируют главу украинского правительства как человека мало осведомленного в экономике.

Записи разговоров людей, чьи голоса чрезвычайно похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой, были опубликованы на YuoTube.

"История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - подписан ролик с этими записями, который сопровождают титры с расшифровкой.

 Обсуждая курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским, глава Кабмина Алексей Гончарук говорит о том, что он плохо разбирается в экономике.

 

 

По информации источников zn.ua в руководстве фракции "Слуга народа", опубликованная запись - первая из 14 частей, которые будут появляться в сети. Запись неслучайно появилась незадолго до заседания фракции для так называемого неформального отчета, с ее помощью якобы пытаются обосновать недоверие действующему правительству.

Тем временем в сети появилась вторая запись якобы с премьер-министром.

 

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