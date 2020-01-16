Политика видео У Алексея Гончарука прокомментировали новости о готовящейся отставке премьер-министра

2020-01-16 09:11 261

Нардепы даже из президентской партии Слуга народа требуют, чтобы Алексей Гончарук подал в отставку после обнародования скандальной аудиозаписи. Однако в Кабмине уверяют, что заявления премьер не писал, сообщения об этом не соответствуют действительности.

У Гончурака уверяют, что обнародованная некоторыми СМИ информация о заявлении об отставке премьер-министра премьер-министра не соответствует действительности. 

"Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба правительства.

Также в пресс-службе заявили, что Кабинет министров не располагает информацией о подлинности никакой аудио- или видеозаписи, которые распространяются в сети интернет.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен написать заявление об отставке после скандальной аудиозаписи.

Напомним, ранее в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским. Также на записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что "он полный профан в экономике", а у "Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов".

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский на своем Telegram-канале заявил, что Алексей Гончарук, который должен был провести совещание с фракцией "Слуги народа", развернулся перед советом и "сбежал" в неизвестном направлении.

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