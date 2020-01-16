Политика Макрон: Война на Донбассе не является помехой отношениям с РФ

2020-01-16 17:00 192

Война в Украине не помеха для улучшения отношений с Россией. Такое зваявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает RFI.

По словам главы французского государства, он достаточно долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", - заявил Макрон.

Также он отметил, что "если ждать решения всех замороженных конфликтов", то не хватит времени.

"Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго", - подчеркнул президент Франции.