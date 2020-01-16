Политика 40 депутатов Рады требуют от СБУ запретить въезд Серову и Сюткину

2020-01-16 19:30 201


Российским певцам хотят "обломать" концерты во дворце "Украина"

Фракция партии "Европейская солидарность" и ряд представителей еще трех политсил в Верховной Рады призывают главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова запретить въезд российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Текст соответствующего обращения, подписанный нардепами, опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 16 января, депутат от "Евросолидарности" Владимир Арьев.

"Хватит! Если выступают перед оккупантами в Крыму поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украине! 40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украине подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют", - написал он.

Депутаты в подготовленном обращении отмечают, что на 23 марта во дворце "Украина" в Киеве намечен концерт Серова, а 27 марта - Сюткина. Парламентарии заявляют, что оба певца "в своих выступлениях поддерживают аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины".

Отметим, что обращение поддержали, в частности, представители "Евросолидарности" София Федина, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Ростислав Павленко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Мария Ионова, Андрей Парубий, Николай Величкович, Ирина Фриз, Николай Княжицкий, Олег Синютка, Сергей Алексеев; от "Голоса" подписались в числе прочих Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинский, Рустем Умеров. Также среди подписавшихся замечен Михаил Волынец от "Батькивщины".

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