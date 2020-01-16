Политика "Слуги народа" потребовали от СБУ заняться сливом прослушки Гончарука

2020-01-16 20:30 183

 

Группа депутатов "Слуги народа" выступила с обращением в Службу безопасности Украины провести расследование по поводу аудиозаписей разговора лиц, ассоциируют с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице политической партии "Слуга народа".

“СБУ провести расследование по поводу аудиозаписей разговора лиц, ассоциируют с премьер-министром Украины и другими высокопоставленными чиновниками. С соответствующим обращением выступает группа депутатов “Слуги народа”, — говорится в сообщении.

В партии связывают необходимость упомянутого расследования из-за того, что “записи, активно распространяются в СМИ и сети Интернет, имеют большой резонанс”.

“Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа”, — цитирует партия слова представителя Кабинета министров в парламенте Елены Шуляк.

По ее мнению, существует три вероятных пути того, как эту информацию (если она окажется правдивой) могло быть получено: “В рамках уголовного расследования, которого нет; в пределах контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания”.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он “полный профан”. Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии “Слуга народа”, во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, “заоблачные” зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс служба Кабмина.

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