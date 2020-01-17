Политика США изменили своему главному принципу - ведут переговоры с террористами из "Талибан"

2020-01-17 14:12 258

В Катаре возобновлены переговоры между США и афганской террористической организацией "Талибан". Об этом заявил пресс-секретарь политбюро талибов в Дохе Сухайль Шахин в Twitter.

Стороны будут вести диалог в Катаре, в частности, о подписании мирного соглашения. Разговор продлится несколько дней.

Как утверждает Шахин, переговорная группа во главе с политическим заместителем лидера Талибан и главой политического офиса в Катаре муллой Барадаром Ахундом встретилась с переговорной группой США. Ее возглавляет спецпред США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

Переговоры в Катаре планируют завершить подписанием мирного соглашения.

"Был полезный диалог между переговорными командами. Этот разговор продлится несколько дней, и мы будем публиковать информацию время от времени", - написал представитель талибов.
Представители США пока не комментировали сообщение.

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