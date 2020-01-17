США изменили своему главному принципу - ведут переговоры с террористами из "Талибан"

В Катаре возобновлены переговоры между США и афганской террористической организацией "Талибан". Об этом заявил пресс-секретарь политбюро талибов в Дохе Сухайль Шахин в Twitter.
Стороны будут вести диалог в Катаре, в частности, о подписании мирного соглашения. Разговор продлится несколько дней.
Как утверждает Шахин, переговорная группа во главе с политическим заместителем лидера Талибан и главой политического офиса в Катаре муллой Барадаром Ахундом встретилась с переговорной группой США. Ее возглавляет спецпред США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.
Переговоры в Катаре планируют завершить подписанием мирного соглашения.
"Был полезный диалог между переговорными командами. Этот разговор продлится несколько дней, и мы будем публиковать информацию время от времени", - написал представитель талибов.
Представители США пока не комментировали сообщение.