Политика Гончарук прокомментировал отказ Зеленского уволить его

2020-01-19 15:00 219

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского одобрить заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гончарук выразил готовность выполнять все поставленные задачи и усиливать изменения в стране с учетом той ответственности, которая была возложена на его ведомство.

"Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задания и усиливать системные изменения в стране. Впереди тяжелая и кропотливая работа", - говорится в сообщении.

Премьер-министр уточнил, что правительство имеет высокий кредит доверия от президента и людей и поэтому нельзя допускать ошибок.