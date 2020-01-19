Политика Гончарук прокомментировал отказ Зеленского уволить его

2020-01-19 15:00 219

 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского одобрить заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гончарук выразил готовность выполнять все поставленные задачи и усиливать изменения в стране с учетом той ответственности, которая была возложена на его ведомство.

"Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задания и усиливать системные изменения в стране. Впереди тяжелая и кропотливая работа", - говорится в сообщении.

Премьер-министр уточнил, что правительство имеет высокий кредит доверия от президента и людей и поэтому нельзя допускать ошибок.

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