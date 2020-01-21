Политика Принц Гарри прогулял прием в Букингемском дворце - летит в Канаду

2020-01-21 14:12 135

Принц Гарри покинул Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.

Как сообщает The Sun, младший внук Елизаветы II полетел в Канаду после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне. Там принц встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном.

При этом принц Гарри не посетил вечерний прием в Букингемском дворце, где он должен был быть одним из организаторов.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. 18 января Букингемский дворец сообщил, что королева одобрила решение герцогов Сассекских, которые отныне не смогут официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетных средств.

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