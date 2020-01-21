Политика Роспуск Верховной Рады: Разумков сделал важное заявление

2020-01-21 22:00 87

 

Роспуск Верховной Рады – тема, которую недавно подняла оппозиция

Ситуация разъяснил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что для роспуска Верховной Рады в 2020 году нет оснований, поскольку украинский парламент имеет иммунитет на год и вполне справляется со своими задачами.

"С точки зрения закона, насколько я помню, то это невозможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и коалицию – монокоалицию, монобольшинство, ну не важно, принимающую законы и работающую достаточно эффективно. В целом парламент работает достаточно эффективно. Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", – заявил Разумков.

Ранее в оппозиции заявляли о возможных досрочных выборах в парламент уже в этом году, однако Разумков не видит причин для этого.

Он отметил, что многие законы удалось принять благодаря поддержке разных политических сил.

Ранее украинцев всколыхнуло известие об увеличении зарплаты народных избранников до 100 000 гривен и выше.

Так, появились сообщения, что с 2020 года зарплата депутатов должна вырасти в несколько раз. В связи с этим вспыхнул скандал, учитывая недофинансирование многих отраслей в стране.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал данную информацию во вторник, 14 января, во время первого заседания Согласительного совета.

По его словам никакого увеличения зарплат народным депутатам до 100 или 150 тыс. грн не будет.

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