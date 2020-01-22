Политика Стало известно, почему Киев категорически против полного разведения сил на Донбассе

2020-01-23 08:12 126

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта. 

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", − заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

"А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласие с ситуацией", − считает министр.

Также военный чиновник уверен, что войну можно завершить, для этого нужно просто выполнить Минские соглашения всеми сторонами конфликта.

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