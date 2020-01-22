В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали мужчину с подозрением на заражение китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Мужчина сам обратился в медпункт аэропорта Пулково.
"23-летний гражданин России прибыл рейсом из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве. По прибытии стало известно, что у него повышена температура тела до 38 градусов. В настоящее время пассажир находится в больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что мужчина достаточно долго проживал на территории Китая.
Главврач Боткинской больницы подтвердил подозрение на короновирус.