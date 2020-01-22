Политика Китайский коронавирус добрался до РФ: в Петербурге экстренно госпитализировали мужчину

2020-01-22 20:00 327

 

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали мужчину с подозрением на заражение китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Мужчина сам обратился в медпункт аэропорта Пулково.

"23-летний гражданин России прибыл рейсом из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве. По прибытии стало известно, что у него повышена температура тела до 38 градусов. В настоящее время пассажир находится в больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что мужчина достаточно долго проживал на территории Китая.

Главврач Боткинской больницы подтвердил подозрение на короновирус.

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